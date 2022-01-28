因台開案入監 趙玉柱、趙建銘申請外役監服刑

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（中央社記者蕭博文台北28日電）前總統陳水扁女婿趙建銘與父親趙玉柱因台開案遭判刑定讞，去年10月間先後入獄服刑；2人日前申請赴外役監服刑，法務部矯正署將於3月間作出決定。

全案起於，趙建銘於民國94年間與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人在三井日本料理聚餐。趙建銘得知新台幣165億元聯貸案、不良債權融資案等台開利多內線消息，返家後與父親買進台開股票，待股價上漲脫手賺取差額。

台北地檢署於95年7月依違反證券交易法起訴，案經最高法院多次發回更審，高院更五審改判趙建銘有期徒刑3年8月；趙玉柱改判4年，蘇德建改判3年8月徒刑，游世一改判4年4月徒刑。最高法院去年10月間駁回上訴，全案定讞。

趙建銘去年10月25日提前到台中地檢署報到，發監台中監獄服刑；趙玉柱則在去年10月26日台南地檢署報到，隨後發監台南監獄。

趙建銘、趙玉柱日前向監獄申請外役監遴選，矯正署遴選小組將於3月間連同全國受刑人申請案一併審核。（編輯：張銘坤）1110128