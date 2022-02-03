詐騙花招層出不窮 刑事局秀3軟體防詐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

歹徒詐騙話術和工具層出不窮，刑事局預防科偵查員魏愷嫻（圖）表示，民眾可善用Whoscall APP、「趨勢科技防詐達人」和165防騙宣導LINE好友等免費軟體，輕鬆即時防詐。中央社記者黃麗芸攝 111年2月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北3日電）歹徒詐騙話術及工具層出不窮，刑事局預防科偵查員魏愷嫻表示，民眾可善用Whoscall APP、「趨勢科技防詐達人」及165防騙宣導LINE好友等免費軟體，輕鬆即時防詐。

由於全國去年5月15日至去年7月26日提升COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情至第3級警戒，宅經濟興起，詐欺集團聞風而至。根據刑事局統計資料，去年全國詐欺案及財損金額為近3年高峰，又以假網拍、投資詐欺及解除分期付款詐騙手法較常見。

魏愷嫻告訴中央社記者，假網拍詐騙手法常鎖定民眾想撿便宜心態，歹徒多在網路社團發文廉售時下熱門商品以吸引買家下訂，待收到對方匯款後就斷絕聯絡。

她舉例說，去年日本東奧賽事期間，台中一名陳姓男民眾看到臉書（Facebook）貼文促銷「中華代表團指定口罩」等夯品，即依指示下訂1組售價新台幣1098元的120入口罩，不料到超商付款取貨時，才驚見實為1盒陽春口罩且價差逾5倍，立即報警處理。

另外，假投資詐騙案在疫情期間急遽攀升，且常結合「假交友」手法行騙。基隆市一名7旬王姓老翁去年收到陌生美女「小玲」加他LINE好友，每日噓寒問暖傳情，「小玲」見機誆稱小額投入理財平台就可享高獲利，信以為真的王翁陸續匯出200多萬元，經機靈行員察覺有異而報案，他才知被詐騙。

魏愷嫻指出，解除分期付款詐騙案，多因部分企業網站資安防護措施不足，讓歹徒有機會入侵企業系統盜取網購民眾個資及交易資料，進而冒充客服或銀行人員致電謊稱網購交易扣款出錯，請民眾到ATM操作「解除分期付款」，藉機詐財得逞。

高雄一名林姓女教師去年接到假冒網路書店客服人員的詐騙電話，歹徒誆稱帳務系統出錯，將她誤設為高級VIP會員且自動刷卡扣5萬元購書費，隨即又由另一名假扮銀行襄理的歹徒致電，要求林女先匯款以進行「系統設定」後再退費，未料因此遭詐財損20萬元。

魏愷嫻表示，許多詐騙案話術其實都是常年老哏，但為何仍有許多民眾受騙，除缺乏防詐資訊被騙之外，也有因民眾使用網路工具造成個資遭歹徒竊取、掌握，致電行騙時能詳細道出個資或網購細節，信以為真的民眾因此鬆懈心防而被詐。

許多被害者都心急如何追回被騙的血汗錢，魏愷嫻說，民眾匯款後的「黃金30分鐘」內要立即通報165反詐騙專線，將協助通報銀行業者盡快圈存民眾遭詐帳戶，隨後再向警方報案，但無法保證都能追回騙款。

魏愷嫻認為，事前防詐至關緊要，建議民眾可透過使用免費的防詐小工具，將詐騙集團阻絕門外。

首先，安裝Whoscall陌生來電辨識APP，透過全球號碼資料庫結合AI號碼辨識技術，第一時間就能辨識陌生來電的資訊，可封鎖惡意來電、自動分類陌生簡訊及陌生號碼查詢，還有提供高風險號碼回報功能。

其次，加入「趨勢科技防詐達人」LINE好友，若收到疑似假訊息、好康優惠、藥品病毒或貼圖贈送活動訊息時，可藉此軟體查詢驗證。

此外，民眾還可加入「165防騙宣導」LINE好友、165全民防騙臉書及刑事局CIB局長室粉絲專頁，即時揭露最新詐欺犯罪手法，防詐資訊同步更新。（編輯：戴光育）1110203