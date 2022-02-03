疫情年詐不停 跨部會打詐平台強力阻詐

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疫情年詐欺案和財損金額攀升，時任刑事局打擊詐欺犯罪中心執行秘書張文源（圖）表示，詐騙工具多未管制且疫情期間難出國查緝，都成辦案困境，政府已成立跨部會打詐策略平台強力阻詐。中央社記者黃麗芸攝 111年2月3日

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）疫情年詐欺案及財損金額攀升，時任刑事局打擊詐欺犯罪中心執行秘書張文源表示，詐騙工具多未管制且疫情期間難出國查緝，都成辦案困境，政府已成立跨部會打詐策略平台強力阻詐。

全國去年5月15日至去年7月26日提升COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情至第3級警戒，民眾隔離在家帶動宅經濟，許多詐欺集團也見縫插針行騙。

刑事局統計資料顯示，去年（110）全國全般詐欺案達2萬4000多件（年增約5%）、遭詐總財損金額約新台幣50億餘元（年增約20%）；且分別以假網拍詐騙手法的5626件、投資詐欺財損20億6484萬餘元居冠。

張文源告訴中央社記者，警政署想設法壓制詐騙，但因詐騙工具隨科技、資通及金融工具不斷進步而層出不窮，警方查緝已達極致，認為要壓制詐欺須從管理面做起，例如洗錢防制法修訂、國家通訊傳播委員會（NCC）數位發展部成立都有所助益。

談及目前警方偵辦詐欺案所面臨困境，張文源指出，包括「詐騙工具多未管制」及「人頭帳戶獲取容易」與「結合第三方支付、虛擬通貨移轉洗錢」等。

他說，歹徒常使用人頭帳戶設立偵查斷點，許多不知情民眾容易淪為詐騙幫助犯，另新型態投資詐欺案非特許行業也無主管機關管理，造成警方不易調閱資料及追查。

加上去年受到疫情影響，張文源表示，被害人接觸網路詐騙工具管道大為增加，但檢警要出國跨境查緝相對不易，一長一消就讓詐騙集團有機可趁。

未來如何加強打詐，張文源指出，政府早已注意到詐騙案層出不窮的問題，民國109年底成立跨部會打詐策略平台，針對金流、資通、溯源打擊及宣導教育等面向，研擬偵防策略與目標，迄今已召開過3次大型跨部會議討論。

同時，透過整合政府團隊及強化各機關橫向聯繫，可有效發揮各部會協助偵防詐欺犯罪，加強管理機制面通盤合作，以阻斷詐欺犯罪源頭。

除此之外，警政署去年推動2次全國同步打擊詐欺專案，逮捕為數不少的犯嫌數並查扣不法所得，以根絕及溯源幕後詐欺集團首腦，將持續強化警方偵辦量能。

張文源補充，因靈骨塔投資詐欺案多鎖定長者，詐騙期限長且財損金額高，今年特別列為查緝重點項目。

他指出，打詐宣導也不能忘，警政署除持續動員全國警察機關加強辦理宣導外，刑事局不斷推出防詐早安圖、防詐咖啡廳系列短片及繪製宣導動畫，並與直播平台合作自製節目置入防詐宣導，分齡分眾強化廣宣，以提升國人防詐意識。（編輯：戴光育）1110203