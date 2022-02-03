疫情年宅經濟成詐騙肥羊 假網拍案數居高不下

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疫情帶動網路消費，卻也成詐欺集團眼中的「商機」，時任刑事局打擊詐欺犯罪中心執行秘書張文源（圖）指出，110年全國詐欺案達2萬4000多件、較前1年增幅約5%，以常見的假網拍詐騙手法占5626件居冠。中央社記者黃麗芸攝 111年2月3日

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）疫情帶動網路消費，卻也成為詐欺集團眼中的「商機」，刑事局統計資料顯示，民國110年全國詐欺案達2萬4000多件、較前1年增幅約5%，以常見的假網拍詐騙手法占5626件居冠。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，全國自去年5月15日起至去年7月26日提升疫情至第3級警戒，許多民眾隔離在家帶動宅經濟及遠端商機，詐欺集團見此熱潮也趁勢行騙。

時任刑事局打擊詐欺犯罪中心執行秘書張文源告訴中央社記者，警方近年積極打擊詐欺犯罪，分析近5年全國全般詐欺案件數年平均趨緩約2萬3000多件，總財損金額約新台幣40億餘元。

但去年受疫情影響，張文源表示，統計民國110年全般詐欺案件發生數約2萬4870件，相較109年同期增約5%；去年遭詐總財損金額約新台幣50億餘元，較前1年同期增幅約20%。兩者均為近3年高峰。

他分析，主要原因是疫情衝擊經濟及社會生活樣態，民眾宅在家大幅增加使用網路頻率，適逢股市熱絡，許多人想增加收入便多方尋求投資管道，詐欺集團藉此利用多種相關名目行騙。

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透過刑事局統計數據可觀察，110年全般詐欺案類前3名依序為假網路拍賣（含一般購物詐財）5626件、財損共3億6775萬餘元；其次是投資詐欺4891件、財損20億6484萬餘元；最後是解除分期付款詐騙（ATM）4281件、財損6億4815萬多元。

張文源指出，110年投資詐欺案件數的總財損金額特別高，且歹徒多以金融商品（股票期貨）、虛擬貨幣或博弈等名目詐騙，警政署近年也積極想設法防制。（編輯：戴光育）1110203