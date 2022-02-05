反詐資料庫發威 清人脈追金流跨海剿滅台詐團

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（中央社記者蕭博文台北5日電）高檢署建置全國反詐騙資料庫，迄今蒐集5萬件電信詐欺案資料，能夠鎖人流、查金流；檢警109年遠赴蒙特內哥羅剿滅詐團，源頭正是反詐資料庫的人流監控，被譽為運用反詐資料庫的經典案例。

參與偵辦的台中地檢署檢察官黃鈺雯告訴中央社記者，蒙特內哥羅案從無到有，靠的不是被害人報案或檢舉，而是反詐騙資料庫成功鎖定一組詐欺人口異常的境外移動，再藉由司法互助順利偵破。

黃鈺雯指出，詐欺犯罪利得高，詐欺犯有高度再犯可能性，中檢在民國108年間利用反詐騙資料庫鎖定一組具有高風險的詐欺人口，同年10月間赫見這組詐欺人口不約而同入境蒙特內哥羅，觸動檢警辦案神經。

她說，當資料庫顯示這組詐欺人口的境外移動異常資料後，刑事警察局隨即與當地警方展開警務合作，透過行動蒐證發現3處地點的人員只進不出、只有固定一部車輛外出採買，高度懷疑為機房所在，隨即正式向蒙特內哥羅提出司法互助。

109年初，中檢檢察官張時嘉見時機成熟，指揮刑事局國際科遠赴蒙國與當地警方聯手展開搜索，破獲3處詐騙機房，逮捕王姓男子等92名台籍被告，隨後分5批次，在蒙國爆發首例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）案例前，將92人全數順利押解回台。

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黃鈺雯說，反詐騙資料庫協助檢察官鎖定人流，主動發掘海外詐欺機房案件，蒐證相當完備，成功為台灣寫下與歐洲國家間司法互助移交首例，也讓本案偵審過程相當順利，從起訴到判刑確定只花了1年多，與多數靠其他國家查獲後才將被告帶回台灣偵辦的情形大大不同。

黃鈺雯還指出，反詐騙資料庫的內容完整，成功協助本案查獲機房人員，更一舉查到金主，達成向下刨根、向上溯源的目標。（編輯：李亨山）1110205