思鄉情怯男子在天橋徘徊哭泣 北市警關懷助團圓

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）20多歲葉姓男子因1年前和家人爭吵後離家出走北上，昨晚因春節思親無錢搭車返家而於北市天橋上哭泣，警方接獲熱心民眾報案，立即到場關懷並協助聯繫其家屬，畫下圓滿句點。

台北市警察局中正一分局忠孝西路派出所副所長廖傑峻今天對外表示，昨晚6時許接獲民眾報案，指轄內忠孝西路天橋上有名男子在徘徊哭泣，擔心他會想不開，請求警方協助。

經多名員警趕赴現場發現，20多歲葉姓男子癱坐在天橋上，且情緒失控、抱頭痛哭，隨即上前關懷、慰問，才得知家住屏東的葉男於1年前和家人爭吵後便離家出走，北上打零工勉強度日，期間和家人毫無聯繫。

由於近日正逢春節連假，葉男眼見大家都返鄉團圓，思鄉情怯又缺錢坐車返家，才會情緒失控走上天橋。

期間因葉男心情不佳、數度坐地哭泣，警方除給予關懷、開導外，也告知台北市社會局有提供「川資救助」專案可協助非北市民眾領取車票返鄉，但葉男因擔憂家人仍未諒解而拒絕。

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因葉男稱其身體不適，警方隨後協助護送他到台大醫院就醫；同時也聯繫到葉男的姑姑，她說家人這1年多來千方設法尋找葉男下落未果，接獲警方通知便稱要立即北上接他返鄉回家，並感謝警方的協助，讓整起事件劃下溫馨句點。（編輯：李錫璋）1110206

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