男酒駕挨罰不繳房屋遭查封 避免法拍繳清28萬元

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（中央社記者劉世怡台北7日電）行政執行署士林分署今天表示，一名男子因酒駕遭罰28萬多元未繳，房屋遭查封，連忙尋求親友協助籌措於日前繳清欠款，化解房屋可能進入法拍的命運。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，此案的李姓男子於民國102年9月間因5年內駕駛重型機車酒測值超過規定標準2次，遭罰9萬元並吊銷駕駛執照3年。

新聞稿指出，李男從102年間起至109年間又陸續違規、未繳健保費、稅金等總計滯欠款項28萬2445元。

案件移送士林分署執行後，李男於103年間曾到場表示，因車禍受傷，僅能做工地粗工，工資1日1000元，每月收入平均2萬元，且尚須扶養高齡90多歲的奶奶；李男並曾分別於103年、105年及107年間三度到場申請分期繳納，但都未按期履行。

分署人員查到李男名下在大同區有1房屋，進行查封，發現屋內除了李男居住外，還有有90多歲高齡奶奶同住，奶奶當時聽到房子，因孫子酒駕罰款等將被拍賣，嚇得差點昏厥。

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分署人員考量奶奶健康情形，兼顧2人的居住權，請李男分期清償，但李男因甲狀腺問題及奶奶發生車禍等未如期還款；110年12月間分署人員赴李男住處查知奶奶已於數月前過世，要求李男限期繳清，李男回應表示因房屋業已遭查封，向銀行貸款四處碰壁，真的無力償還。

分署人員勸李男向親友尋求協助，李男終於在農曆年前最後一天上班日（1月28日）將款項繳清完畢；士林分署隨即函請地政機關塗銷查封登記，返還李男名下房產，讓李男過一個無債一身輕的安定年，以慰藉天上的奶奶，全案也順利落幕。（編輯：張銘坤）1110207