刑事局查獲跨境詐欺賭博機房 雙北逮18嫌送辦

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刑事局9日舉行破案記者會指出，有詐欺及賭博機房在雙北市租賃商辦和民宅作為非法據點，並鎖定馬來西亞和中國大陸民眾分別進行假投資詐騙和網路博弈，經長期蒐證於1月中旬逮18嫌送辦，查扣電腦主機、工作手機等贓證物。中央社記者黃麗芸攝 111年2月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）刑事局日前獲報，指有詐欺及賭博機房在雙北市租賃商辦和民宅作為非法據點，並鎖定馬來西亞和中國大陸民眾分別進行假投資詐騙和網路博弈，經長期蒐證於1月中旬逮18嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊副大隊長粘迪超表示，日前獲報疑有幫派組織成員於各地吸收招募年輕人加入從事詐欺、網路博弈等不法情事，隨即和台北市警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組偵辦。

專案小組經長期跟蒐發現，這些不法集團成員在雙北市尋覓商辦大樓及民宅租賃，以作為經營電信詐欺和網路博弈機房的據點，且由26歲藍女擔任機房幹部，透過績效獎金制度激勵旗下年輕成員，鎖定不特定的中國大陸民眾參與網路博弈，以獲取不法利益。

除此之外，還掌握馬來西亞民眾個資，並利用社群網站交友途徑誘騙，介紹被害人到假投資平台投資比特幣等虛擬貨幣和多種外幣，待其上鉤匯款後便不出金，造成被害人血本無歸。

警方初步研判，此不法集團自去年8月起從事非法行為，期間也曾發現有竹聯幫仁堂成員出入機房，疑藉此獲得幫派財源，已知至少近20名馬來西亞民眾遭假投資詐騙，且有上百名中國大陸民眾參與線上博弈，相關財損和不法所得金流仍待詳查統計。

專案小組經長期偵蒐後，見時機成熟於今年1月18日兵分兩路至新北市泰山區和台北市松山區搜索，分別破獲假投資虛擬貨幣詐騙機房及網路博弈機房，並查獲藍女等18嫌，查扣電腦主機、工作手機、員工教戰手冊和業績獎杯等證物。

全案詢後依涉賭博罪和詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦，藍女等人分別裁定以新台幣10萬元至1萬元不等金額交保。（編輯：張銘坤）1110209