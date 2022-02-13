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首頁 / 社會

借錢幫比丘尼蓋廟涉詐欺 員警判休職6月

2022/2/13 13:27
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（中央社記者林長順台北13日電）台南市警察局黃姓員警為供養鍾姓比丘尼蓋廟，被控佯稱家人車禍、養病為由向他人借款，被判刑2年、拘役120天，得易科罰金確定。懲戒法院判處黃男休職6月。全案可上訴。

判決指出，鍾姓比丘尼自民國103年4月起，對黃男表示將興建寺廟，幫黃男和家人消除業障、改運增運（福報）、請世尊為黃男加持等等宗教上理由，要求黃男出面向親友謊稱家人車禍或生病住院臨時急需要借錢，向親友借款。

判決表示，黃男藉此陸續向親友借款，金額總計新台幣453萬5000元。有親友發覺不對勁向警方報案。台南地檢署於106年間聲押黃男獲准，並依詐欺取財罪起訴黃男等人。

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黃男於法院審理時否認犯罪，表示這些借款都只是一般民事借貸，不涉及詐欺行為。台南高分院判處黃男有期徒刑2年，拘役120日，得易科罰金確定。台南市政府將黃男移送懲戒。

懲戒法院審理後，認為黃男身為警員，社會大眾對他擔任公務員的職位及品德期待，自較一般人為高。黃男詐欺取財次數達31次，被害人31人，詐得金額高達453萬5000元，違失情節重大，判決休職，期間6月。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110213

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