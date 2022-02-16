后豐大橋命案再審二度判無罪 台中高分檢提上訴

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（中央社記者蘇木春台中16日電）20年前安親班教師陳琪瑄后豐大橋墜橋命案，男友王淇政與友人洪世緯被判殺人定讞；經再審與更審，台中高分院更一審去年底仍判2人無罪，台中高分檢認為，判決理由矛盾，已提上訴。

台灣高等檢察署台中檢察分署今天發布新聞稿指出，針對台中高分院更一審判決，因認為有適用法則不當、應調查證據未調查、判決不載理由或所載理由矛盾違法，因此提起第三審上訴。

台中高分檢檢察官認為，更一審未審酌有以高擬真方式重建現場的可能與必要，應查明依據橋當時高度及速度，被害人155公分身高，能否於短短十數秒內，自行攀爬上總高度117公分的護欄。

另外，更一審就被害人自橋面何處攀爬，能否墜落至陳屍處的論述，先採認證王姓證人的指證，又於他項無罪理由論述時，依案發後近2年檢察官履勘現場，以及民國94年間一審法院履勘現場、前審的判決，認定證人供詞是錯誤位置，為無罪論述依據，造成前後矛盾。

此外，更一審應以后豐大橋97年斷橋改建前，距案發日最接近時間的91年9月及93年6月，所拍攝的現場照片作為事實認定，卻錯引一審法院於94年11月、95年1月會勘現場時拍攝的照片，依照較接近案發時間的照片，現場「橋面凸出外緣」並無電纜線裝設，而使證人證述不可採信。

另有被害人手部受傷照片與法醫驗斷書記載不相符，以及經過案發現場的高姓證人證詞有疑義等理由，台中高分檢已檢附相關資料及上訴理由，提起第三審上訴。

王淇政被控於民國91年12月7日凌晨1時許，在台中市后里區后豐大橋上，因不滿女友陳琪瑄提分手，與洪世緯共同抱住陳女抬至大橋護欄外，鬆手致陳女墜橋死亡。

王淇政被依殺人罪判處有期徒刑15年、洪世緯12年6月徒刑定讞，2人入監服刑。

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案經最高法院107年自為裁定開始再審，並停止執行刑罰，發回台中高分院審理。台中高分院再審認為，不能排除陳女自行攀爬大橋護欄的可能性，也無確切證據證明陳女是由被告2人合力抬擲墜橋死亡，108年底改判2人無罪。

經台中高分檢提起上訴，最高法院認為，案件再審有多項違誤，前年5月撤銷再審判決，發回更審，台中高分院去年底更一審仍判2人無罪。（編輯：陳仁華）1110216