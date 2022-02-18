職籃球星譚傑龍等人遭拍不雅影片 主嫌判2年10月

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（中央社記者葉臻桃園18日電）職籃球員譚傑龍等多名球星109年間發生不雅片外流事件。檢警調查，余姓男子架設網站販賣不法色情影片，桃園地院今天依法判他有期徒刑2年10月，沒收犯罪所得約新台幣650萬餘元。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+於民國109年間在彰化縣開打前，傳出包括譚傑龍等年輕球員遭設計，嫌犯透過LINE等通訊軟體，假扮女生與被害人聊天、相約視訊，並側錄影片，上傳色情網站；另有嫌犯事後持側錄影片恐嚇被害人。

桃園地方法院判決書指出，35歲余姓男子在108年、109年間經營specsaddicted及tumblrland色情網站，自不詳管道取得多名成年及未成年男子被竊錄的猥褻影像。

判決書指出，余姓主嫌與王姓同夥（另案審理）在民國109年間，由余男負責經營網站，王男則將不雅影片、照片放上網，並提供雲端硬碟路徑，以陳列影片截圖、精華片段等方式作陳列販賣，影片數量超過2500部。

判決書指出，這些陳列影像，含有被害人正面露臉、裸露生殖器等，甚至顯示被害人生活照片、姓名、學校、職業、社會活動等；余男與王男則按實際銷售金額以6比4比例拆帳分酬。

判決書指出，余姓主嫌在審理時坦承全部犯行，王男則稱竊錄影像是在論壇與不詳網友交換而來，相關被害人也證稱這些錄影像是未經同意之下遭竊錄。

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桃園地院認為，余男在103年間就曾因販賣竊錄他人非公開活動及身體隱私部位的內容罪，被判處有期徒刑1年、緩刑3年，本案雖不構成累犯，但行為猶再度犯之，且販賣數量甚鉅、受害者眾多，造成被害人承受莫大心理壓力、痛苦，惡性不輕，應予嚴懲。

桃園地院考量，余男犯後坦承犯行，態度尚可，且與部分被害人達成和解，且部分履行完畢，其餘人因為賠償金額差距過大未達成共識；今天依共同犯個人資料保護法第41條之非法利用個人資料罪，判處余男有期徒刑2年10月，犯罪所得新加坡幣31萬3968.38元（約新台幣650萬餘元），宣告沒收。（編輯：方沛清）1110218