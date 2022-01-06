側錄不雅片恐嚇譚傑龍等百名職籃球星 男子遭訴

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職籃球員譚傑龍遭色情詐騙集團設局側錄不雅影片，並被恐嚇。檢察官6日偵查終結，依涉恐嚇取財等罪起訴劉男（中）。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北6日電）40歲劉姓男子涉嫌以不雅影片恐嚇職籃球員譚傑龍等多名球星，台北地檢署於109年底拘提劉男到案，向法院聲押獲准。檢察官今天偵查終結，依涉恐嚇取財等罪起訴劉男。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+於民國109年間在彰化縣開打前，傳出包括譚傑龍等年輕球員遭設計，嫌犯透過LINE等通訊軟體，假扮女生與被害人聊天、相約視訊，並側錄影片，上傳色情網站；另有嫌犯事後持側錄影片恐嚇被害人。

刑事局於109年12月間分別在桃園市、新北市拘32歲的余姓男子及劉男到案，訊後依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密、恐嚇取財等罪移送桃園地檢署複訊。檢方訊問後聲押2人。桃園地方法院裁定余男羈押禁見；劉男因犯罪地及住所地都不在桃園，法官以無管轄權駁回。

桃檢與劉男轄區的台北地檢署聯繫，北檢分案偵辦後，指揮刑事局再度拘提劉男到案。檢察官訊問後，向台北地方法院聲請羈押獲准。

檢警調查，劉男涉嫌自109年10月起，於短短2個月左右期間內，以詐欺、恐嚇手段，先後向多名被害人佯稱可以協助處理猥褻影片散布的問題，或恫稱若不順應他的要求，將散布被害人猥褻影片等情形。

檢警查出，劉男等人掌握的不雅照片或影片，包括上百名知名球員、運動員，共計845個檔案，放置在他的雲端硬碟、手機、行動硬碟及電腦內。

台北地檢署今天依恐嚇取財、兒少性剝削防制條例、散布猥褻圖畫及影像等罪起訴劉男。

另外，牽涉本案的色情網站業者余姓男子，桃園地檢署已於去年3月間依涉兒童及少年性剝削防制條例、刑法妨害風化及妨害秘密罪起訴余男。（編輯：李亨山）1110106