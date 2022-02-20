基隆濱海公路機車與貨車相撞 騎士不治

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台2線52.5公里基隆市與新北市交界轉彎處，20日上午一輛機車疑跨越分向線與載送瓦斯鋼瓶的貨車相撞，機車騎士經送醫急救後宣告不治。中央社記者王朝鈺攝 111年2月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）20多歲郭姓男子今天上午騎機車行經台2線濱海公路基隆市與新北市交界過彎時，疑跨越分向線與對向一輛載送瓦斯鋼瓶的貨車相撞，經送醫急救後宣告不治。

基隆警消上午9時許接獲通報，台2線52.5公里轉彎處發生車禍，警消抵達時，機車騎士20多歲郭姓男子已失去生命徵象，經送至基隆長庚醫院急救後，於上午10時許宣告不治，警方委請醫院抽血檢驗，郭男體內無酒精反應。

車禍現場碎片散落四處，機車車頭受到猛烈撞擊嚴重變形，坐墊也掉落在地，載送瓦斯鋼瓶的貨車則左前車頭受損，擋風玻璃龜裂，貨車駕駛50多歲張姓男子經實施酒測，沒有酒精反應。

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警方初步調查，郭男從萬里往基隆方向行駛，行經事故彎道時疑跨越分向線與對向貨車相撞，不過確切肇事原因仍有待進一步調查後才能釐清，交通隊將依規定製作筆錄及辦理刑事相驗程序。

事故發生後交通一度受阻且路面留有油漬，警方除派員疏導交通外，並通報環保局前來鋪灑木屑清除油汙，警方完成採證後，將貨車和機車吊離現場，事故路段於上午11時10分排除，恢復雙向通行。（編輯：張銘坤）1110220