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榮譽假賣1500元 中正預校行政兵偽造文書起訴

2022/2/22 12:56
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）中正預校林姓行政兵因缺錢花用，竟問其他學生要不要以每支約1500元代價付錢買假，獲利共7700元，事後共有5人出錢抵銷罰勤買榮譽假。高雄地檢署偵結後，以偽造文書罪起訴林男。

高雄地檢署起訴書指出，中正國防幹部預備學校31歲林姓人事行政管理上兵平時負責大隊獎懲紀錄整理等業務，但他108年4月因缺錢花用，竟請16歲陳姓學生代為詢問其他學生要不要付錢買假、抵銷罰勤等，每支約新台幣1500元。

陳男事後詢問康姓學生等5人，共收取7700元轉交，再由林男在幫第一大隊製作每週獎懲紀錄確認表時，偷偷替5名學生抵銷罰勤、增加榮譽假，讓大家能提早休假，大隊謝姓輔導長事後接獲看不慣的學生檢舉，全案才因此曝光，交由憲兵指揮部高雄憲兵隊函送偵辦。

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林男接受憲兵隊偵訊時，坦承有給他錢的學生，就會給他們部分榮譽假，但因時間過太久記不得哪些是動過手腳的，原則上只要有給錢，就會多給一支榮譽假或提早假。

高雄地檢署檢察官認為，林男僅受學生大隊長指示負責登載彙整學生獎懲紀錄，並不能算是有法定職務權限，也不屬於刑法公務員，所以不能適用貪污治罪條例，全案偵結後以偽造文書罪起訴。（編輯：謝雅竹）1110222

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