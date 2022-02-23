華山分屍案陳伯謙免死定讞 死者父：非常悲痛

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華山草原分屍案凶嫌陳伯謙逃過死刑，判處無期徒刑定讞。被害高姓女子的父親（圖）23日下午受訪時表示，第一時間得知判決感到非常悲痛，司法已死，沒有公理正義。中央社記者劉建邦攝 111年2月23日

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（中央社記者劉建邦台北23日電）華山草原分屍案，凶嫌陳伯謙免死、無期徒刑定讞。被害死者高姓女子父親今天說，非常悲痛，司法已死，沒有公理正義，為女兒不幸感到不捨，最不公平的就是陳伯謙被認為可教化。

華山草原分屍案，高院更一審認為凶嫌陳伯謙有教化可能，判處無期徒刑，檢方及陳男提上訴，最高法院今天認定更一審判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。陳伯謙確定逃過死刑。

被害死者高姓女子的父親由國民黨籍台北市議員應曉薇陪同在台北市議會1樓接受媒體聯訪時說，非常悲痛，台灣司法已死，沒有公理正義可言，法院更一審開記者會公然說謊，違背法院委託鑑定人報告，鑑定人在法院提到陳伯謙不可教化。

死者父親表示，鑑定人感受到陳伯謙在捏造謊言，法院可公然開記者會還發新聞稿提到陳伯謙可教化，根本是違背法院委託鑑定人鑑定，「這有公理正義可言嗎？台灣司法被操弄為廢死。」

死者父親說，為女兒遭受不幸感到非常悲痛、不捨，昨晚夢見女兒狼狽模樣，相信女兒還是很恐懼，他希望判決應該是死刑，「但這10年有判過死刑嗎？每個都在操作可教化」，無論犯下任何重罪都是可教化，根本就是法院操作廢死工具。且至今，陳伯謙都未跟家屬誠懇道歉，在法庭上態度冷漠。

陳伯謙涉嫌於民國107年6月間在台北市華山草原的野居草堂性侵酒醉昏睡的高姓女子，再以手勒死女方分屍，另把高女包包內現金花用殆盡。一審判陳伯謙死刑，二審改判無期徒刑，遭最高法院撤銷發回。

台灣高等法院更一審去年9月宣判，認為藉由矯正機關施以心理治療、生命教育課程等，陳伯謙可矯正治療（有教化可能），判處無期徒刑。案經上訴，由最高法院審理。

最高法院今天認定更一審判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。陳伯謙確定逃過死刑。（編輯：李亨山）1110223