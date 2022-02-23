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死刑犯38人列管 蔡清祥：程序走完就會送簽核執行

2022/2/23 17:38（2/23 18:12 更新）
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（中央社記者劉世怡台北23日電）華山草原分屍案，最高法院今天判凶嫌陳伯謙免死、無期徒刑定讞。法務部長蔡清祥受訪指出，尊重法院依個案情形判決，現行列管38名死刑犯是因法律程序未完而沒有執行槍決。

華山草原分屍案，台灣高等法院更一審認為凶嫌陳伯謙有教化可能，判處無期徒刑，檢方及陳男提上訴，最高法院今天認定更一審判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。陳伯謙確定逃過死刑。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，媒體詢問法務部近年未執行死刑（槍決）原因及對陳伯謙案的判決看法；部長蔡清祥於茶敘尾聲接受媒體聯訪時，做出上述表示。

蔡清祥指出，目前法務部有列管死刑判決確定者38人，但是38人都有聲請大法官釋憲，部分有聲請非常上訴、再審，法務部是執行法律的單位，必須按照法律程序進行，因38人都在法律程序進行中，在還沒有走完之前，根本就沒有辦法送到法務部，給他簽核後執行。

蔡清祥強調，這些程序包含審查死囚有沒有聲請大法官解釋、非常上訴、再審，以及有沒有被赦免，最重要的還要看是否符合人權兩公約，及去考量死囚的精神及心理狀態如何，並不是法務部擺著不處理，不去執行死刑，而是須照著程序走，如果這些程序都走完了，就會送到法務部長這邊來簽核就會執行。

蔡清祥說，法院要不要判決死刑，是由法院依照個案去審酌，他予以尊重。

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依據法務部資料指出，法務部上次執行死刑為民國109年4月1日槍決翁仁賢；蔡清祥當時也對此指出，他是做該做的事，還是會繼續推動廢除死刑政策，在死刑規定還沒廢除前，他仍是會依法審慎執行死刑。

法務部官員指出，對死刑的態度，並無改變，就「政策面」而言，從國民黨政府到民進黨政府，逐步廢死的政策都是一樣的；從「法律面」來看，目前現行法，除有心神喪失或婦女懷孕情形外，並沒有停止執行死刑的規定。（編輯：張銘坤）1110223

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