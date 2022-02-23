遭華山分屍案死者家屬批說謊 高院：能理解情緒

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（中央社記者劉世怡台北23日電）華山草原分屍案死者家屬今天說，高院鑑定人是指凶嫌陳伯謙不可教化，高院卻說謊。高院則指出，能理解家屬得知陳遭判無期定讞的情緒反應，但判決理由是提及陳可矯正治療（有教化可能）。

華山草原分屍案，台灣高等法院更一審認為凶嫌陳伯謙有教化可能，判處無期徒刑，檢方及陳男提上訴，最高法院今天認定更一審判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。陳伯謙確定逃過死刑。

死者高姓女子的父親今天接受媒體聯訪時說，非常悲痛，台灣司法已死，沒有公理正義可言，法院更一審公然說謊，違背法院委託鑑定人報告，鑑定人在法院提到陳伯謙不可教化。

高院發言人洪于智告訴中央社記者，可以理解死者家屬的情緒反應，也予以尊重；高院更一審於民國110年9月8日宣判當天有公布新聞資料，且刑庭發言人詳盡說明判決理由。

判決理由提及，陳伯謙行為明顯屬於公政公約所稱「情節最嚴重之犯行」，並致被害人家屬驟失親人之痛，悲憤難當，對被害人家屬形成無可彌補的傷痛、恐懼，且被害人家屬對陳伯謙所為也無法寬恕。

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判決指出，參酌公訴檢察官及被害人家屬意見，原本應量處陳伯謙死刑，使他與社會永久隔離，才符合社會公平正義，但是實務上最高法院見解認為，如果考慮選擇科處死刑，應逐一檢視通盤裁量。

判決理由提及，更一審合議庭委託「台灣司法心理學會」製作心理鑑定報告，以及鑑定證人意見等，經綜合考量認為目前制度上，可以藉由矯正機關施以個別心理治療、團體心理治療、生命教育課程等，給陳伯謙矯正治療，因此就他所犯強制性交並故意殺害被害人部分，僅能選擇量處無期徒刑、褫奪公權終身。（編輯：陳仁華）1110223