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首頁 / 社會

男被控殺祖母一審無罪 盜領存款判3年6月

2022/2/24 10:54
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（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市阮姓男子被控7年前涉嫌殺害祖母後盜領存款與保險金，被檢方依殺人、詐欺等罪嫌起訴。台中地院今天宣判，詐領部分判處3年6月徒刑，殺人部分判無罪，可上訴。

阮男今天未到庭聽判，由台中地院今天在遠距法庭與監所連線宣判，阮男涉偽造文書、詐欺等罪，合併應執行3年6月徒刑，其餘罪刑無罪，全案可上訴。台中地院目前尚未公布判決書或判決理由。

全案緣於國立中正大學劉姓女大生15年前失蹤，警方去年清查失蹤人口，發現劉姓女子男友阮姓男子的祖母7年前也失蹤，去年4月搜索阮姓男子住處，發現關鍵證物。

依據起訴書指出，37歲阮姓男子在祖父民國103年死亡後，為圖78歲郭姓祖母資產，在祖母104年4月22日自醫院出院返家後，以不明方式殺害，再棄置遺體於不詳處所，遺骸至今下落不明。

起訴書指出，阮男將祖母身分證、全民健康保險卡、存摺及銀行保險箱鑰匙等，藏在住處廚房天花板維修孔中，並將祖母生前使用的全口可拆式假牙，放在祖父骨灰罈內，並藏放家中。

阮男除盜領解約祖母保險金新台幣130萬元，並到銀行盜領祖母存款312萬餘元，阮男妹妹事後提告，檢方偵辦後發現郭婦疑遭阮男殺害而展開偵辦。（編輯：謝雅竹）1110224

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