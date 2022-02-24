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女子新北板橋墜樓亡 身分待查、未發現遺書

2022/2/24 16:21（2/24 16:46 更新）
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新北市消防局表示，24日上午獲報在板橋區文化路一、二段交接路口，有一名30多歲女子不明原因墜樓，警消到場發現女子已明顯死亡，現場拉起封鎖線管制；女子身分仍待查。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年2月24日
新北市消防局表示，24日上午獲報在板橋區文化路一、二段交接路口，有一名30多歲女子不明原因墜樓，警消到場發現女子已明顯死亡，現場拉起封鎖線管制；女子身分仍待查。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年2月24日
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（中央社記者黃旭昇新北24日電）一名30多歲女子今天在新北市板橋區某社區高樓墜落，被發現時已明顯死亡，消防局未送醫。警方已派員清查是否為墜樓處的大樓住戶，查出身分後將連繫家屬以釐清墜樓原因。

新北市政府消防局今天下午表示，上午9時30分許接獲報案，板橋區文化路一段與文化路二段交接路口，有一名30多歲女子不明原因墜樓。派員現場救護發現，外觀似乎30多歲的女子已明顯死亡不需送醫，現場並未發現遺書，後續交由勤區警察處理。

新北市海山警分局表示，接獲民眾報案後前往現場發現有民眾墜樓，也請消防局到場協助。文聖派出所及救護人員到場，發現身分待查的女子已明顯死亡，現場拉起封鎖線管制。

警方說，墜樓地點位於台北捷運板南線新埔站出口附近，將報請檢察官及法醫相驗，並清查大樓的住戶，在確認女子身分後連繫家屬以釐清墜樓原因。（編輯：李錫璋）1110224

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