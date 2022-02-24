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阮男殺祖母獲判無罪 女大生失蹤案家屬憂石沉大海

2022/2/24 17:47
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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）國立中正大學劉姓女學生15年前失蹤，家屬懷疑男子阮哲夫涉案，阮男另被控殺害祖母盜領存款保險金，殺人罪部分今獲判無罪；劉女阿嬤聽到無罪判決不敢置信，也擔心孫女失蹤案件石沉大海。

台灣台中地方法院今天發布新聞資料指出，37歲阮男被檢方指控在祖父民國103年死亡後，為圖78歲郭姓祖母資產，在祖母104年4月22日自醫院出院返家後，以不明方式殺害，棄置遺體於不詳處所，遺骸至今下落不明，但法院認為，沒有直接證據證明阮男殺害祖母，今天就殺人罪部分宣判無罪，詐領部分則判處3年6月徒刑，全案可上訴。

全案緣於國立中正大學劉姓女大生15年前失蹤，警方去年清查失蹤人口，發現劉女男友阮哲夫的祖母7年前也失蹤，去年4月搜索阮男住處，發現關鍵證物，檢方因此擴大偵辦後，依殺人等罪嫌將阮男起訴，至於劉女失蹤案件正由台中地檢署偵辦中。

劉女阿嬤聽到阮男獲判無罪消息，接受媒體聯訪時想到失蹤的孫女不禁落淚，也說阮男怎麼可能脫罪，那她的孫女怎麼辦？

劉女阿嬤指出，她曾見過阮男2次，當時他留長髮又還是學生，因此反對他和孫女在一起，希望孫女大學先畢業再說，沒想到孫女失蹤後，阮男至今仍不承認和孫女的失蹤案有關，但她還是相信孫女會回來。

劉女的弟弟則說，姊姊的失蹤沒有線索連到阮男身上，除非阮男自己說出來，不然他們也不能怎麼辦。（編輯：陳仁華）1110224

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