危險情人跨海恐嚇醫護 金檢警火速救援

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社金門25日電）衛福部金門醫院李姓員工遭有家暴前科的前同居黃姓男友連日電話恐嚇，甚至揚言到醫院潑硫酸。金門檢警據報啟動「醫療暴力聯繫平台」，昨天跨海至新竹縣將黃男拘提到案，並經聲押獲准。

金門地檢署23日上午獲報，衛生福利部金門醫院李姓員工與黃姓男友感情糾紛，黃男除了日前疑出現醫院附近盯哨，近日持續撥打電話恐嚇李女，揚言要對醫護人員不利，更表示要到醫院潑硫酸，造成醫護人員恐慌。

金檢檢察長戴文亮獲悉後啟動「醫療暴力聯繫平台」，由檢察官指揮金門縣警察局金湖分局蒐證，昨天上午搭機跨海在新竹縣湖口鄉拘提黃男到案。檢警搜索黃男住家及辦公室，查扣犯罪用行動電話及筆記型電腦。

全案訊後以黃男涉恐嚇、家庭暴力防治法等犯罪嫌疑重大，有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，當天向法院聲請羈押獲准。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

金門檢警調查，黃男對被害人曾有家暴情形，經法院核發保護令，禁止對被害人有身體、精神上或經濟上不法侵害行為及騷擾行為。黃男不滿對方逐漸疏遠，甚至拒接電話，近日電話騷擾影響醫療門診正常運作，造成醫院人心惶惶。

戴文亮呼籲保護醫護人員安全、建立安全醫療環境、維護民眾使用醫院權利，是全民共識。對於醫療暴力案件一定積極查辦，嚴懲醫療暴力案件，落實醫療暴力零容忍。（編輯：孫承武）1110225