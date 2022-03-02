北市大同區清晨傳火警 住警器及時警示無傷亡

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台北市大同區一棟建物2日清晨發生火警，消防局獲報立即出動人車到場救援，順利救出9名住戶，其中3人預防性送醫、並無大礙。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月2日

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）台北市大同區1棟建物今天凌晨驚傳火警，濃煙自1樓不斷竄出，台北市消防局獲報後立即派31車、94人馳援，幸現場裝設住警器及時警示睡夢中的住戶，消防員順利救出9人、無傷亡。

北市消今天凌晨5時54分獲報，指大同區民生西路1棟建物的1樓後側冒出大量濃煙，立即派出26輛消防車、5輛救護車和94人到場救火。

案發處為4層樓建物，經查起火點在地下1樓，濃煙自1樓後側不斷竄出，消防員立即佈水線搶救和疏散住戶，最後於上午6時17分撲滅火勢，並救出9名住戶，其中3人預防性送醫、並無大礙。

初步了解，起火的地下室平日作為倉庫使用，燃燒面積約2平方公尺，肇因疑為電氣因素，但仍須後續調查釐清。

北市消發現，案發建物因有裝設住警器，在火警發生時立即警示，驚醒睡夢中的住戶並因此逃過一劫。（編輯：方沛清）1110302