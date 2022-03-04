前立委黃誠遭北檢起訴 涉不實土地交易偽造文書

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（中央社記者林長順台北4日電）雍國公司實際負責人、前立委黃誠被控以親友名義進行土地假交易墊高地價，使公務員登載不實。台北地檢署今天依偽造文書罪嫌起訴黃誠。黃誠13名親友因罪證不足，檢方不起訴。

檢方指出，雍國公司為興建工程，依建照註記拓寬東側計畫道路3.5公尺等事項，收購部分畸零地。黃誠於民國96年間得知台北市政府捷運工程局辦理捷運信義線信義安和站捷五基地聯合開發案，將放寬周邊道路容積移轉條件，認為有利可圖，想要整合土地產權以利辦理容積移轉。

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檢方表示，黃誠先以妻子等親友名義收購土地持分，為達成土地法有關強制土地買賣相關規定及墊高土地買賣價格，再將這些借名登記在親友的土地持分，透過不知情的地政士製作不實土地登記申請書等文件，以買賣名義移轉土地所有權，向地政事務所辦理登記。

檢方認為，黃誠所為損害地政機關對於土地登記管理的正確性及公信力，依刑法使公務員登載不實罪嫌起訴；黃誠的妻子等13名親友僅出借帳戶，查無不法事證，檢方予不起訴處分。（編輯：戴光育）1110304