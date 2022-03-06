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債務糾紛玩具槍對民宅開十餘槍 馬公王男送辦

2022/3/6 09:01（3/6 09:51 更新）
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澎湖馬公一處租屋民宅5日遭人開槍，大門有十餘處彈痕，疑因債務糾紛引起，所幸無人受傷，警方循線查獲王姓男子與玩具槍，全案依法偵辦。（馬公分局提供）中央社 111年3月6日
澎湖馬公一處租屋民宅5日遭人開槍，大門有十餘處彈痕，疑因債務糾紛引起，所幸無人受傷，警方循線查獲王姓男子與玩具槍，全案依法偵辦。（馬公分局提供）中央社 111年3月6日
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（中央社澎湖縣6日電）澎湖馬公一處租屋民宅，昨天遭人開槍，大門有十餘處彈痕，疑因債務糾紛引起，所幸未有人受傷，恐嚇意味濃厚，警方循線查獲王姓男子與玩具槍，初步鑑識無殺傷力，全案依法偵辦。

馬公警分局發布新聞指出，馬公案山里某一出租民宅大門，昨天下午疑遭人開槍，導致大門有十餘處的撞擊彈痕，警方極為重視，成立專小組偵辦。

專案小組循線查獲王男，坦承因積欠被害人金錢，雙方言語齟齬衝突，憤而持玩具槍向被害人租屋處大門開槍加以恐嚇，警方所查扣玩具空氣槍，初步鑑識無殺傷力。（編輯：陳仁華）1110306

澎湖馬公一處租屋民宅5日遭人開槍，警方循線查獲王姓男子，坦承因積欠被害人金錢，雙方發生言語衝突，憤而持玩具槍向被害人租屋處大門開槍加以恐嚇，警方所查扣玩具空氣槍，初步鑑識無殺傷力。（馬公分局提供）中央社 111年3月6日
澎湖馬公一處租屋民宅5日遭人開槍，警方循線查獲王姓男子，坦承因積欠被害人金錢，雙方發生言語衝突，憤而持玩具槍向被害人租屋處大門開槍加以恐嚇，警方所查扣玩具空氣槍，初步鑑識無殺傷力。（馬公分局提供）中央社 111年3月6日
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