自小客國1永康段追撞聯結車起火 駕駛送醫不治

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）24歲張姓男子今天凌晨駕駛自小客車行經國道1號南向台南永康路段時，追撞前方1輛營業半聯結車貨櫃左下方起火燃燒，張男送醫後於上午6時許宣告不治，事故原因待釐清。

台南市政府消防局凌晨2時30分左右獲報，指稱國道1號南向321.5公里永康路段有汽車火警，陸續調派4個分隊共7部各式車輛、14名人員前往救援，火勢約在20分鐘後獲得控制，消防人員在現場發現男性傷者，意識模糊，由救護車送往成大醫院急救。

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國道公路警察局第四公路警察大隊上午發布新聞稿指出，張男駕駛白色自小客車於2時28分左右行經事故地點外側車道，疑似因未注意車前狀況，追撞前方由曾姓男子駕駛的營業半聯結車，撞擊後2車停於外側路肩，自小客車因追撞致車頭右前方卡入營業半聯結車貨櫃左下方，隨後起火燃燒，火勢造成小客車及營業半聯結車貨櫃損毀。

警方指出，經成大醫院救治，張男於上午6時20分由醫院宣告不治，營業半聯結車駕駛未受傷，詳細肇事原因正進一步調查中。張男死因經醫院初步研判疑為吸入性嗆傷導致，確切死因將由法醫相驗確認，至於張男是否涉及酒後駕車，亦須由法醫相驗並進行相關檢驗後才能確定。（編輯：方沛清）1110306