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台中警獲報詐騙案 警民聯手逮捕車手送辦

2022/3/6 13:27（3/6 13:41 更新）
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台中市警察局霧峰分局表示，日前接獲銀行行員通報，有民眾提領大批現鈔疑遭詐騙，警方到場發現為典型挾持詐騙案，經警方與民眾、行員合作，成功誘捕鄭姓詐騙車手（前右）送辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日
台中市警察局霧峰分局表示，日前接獲銀行行員通報，有民眾提領大批現鈔疑遭詐騙，警方到場發現為典型挾持詐騙案，經警方與民眾、行員合作，成功誘捕鄭姓詐騙車手（前右）送辦。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年3月6日
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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中市警方日前接獲銀行行員報案稱，有民眾提領大批現鈔疑遭詐騙，警方到場發現為典型挾持詐騙案，經警方與民眾、行員合作，成功誘捕鄭姓詐騙車手，警詢後送辦。

台中市警察局霧峰分局今天發布新聞稿表示，警方4日接獲轄內台灣銀行行員通報，有民眾欲臨櫃提領新台幣150萬元現金，行員擔心民眾遭詐騙，立即通報霧峰派出所及分局偵查隊。

警方獲報到場，得知民眾因接獲不明電話稱，兒子因積欠債款遭挾持，需面交150萬贖款才會放人，經警方解說話術為詐騙集團常見手法，民眾才驚覺遭詐騙，警方並順利協助民眾聯繫上兒子得以安心。

警方為能順利逮捕詐騙集團成員，便聯合被害民眾及銀行行員誘捕詐欺車手，警方便提議運用假鈔方式，由銀行協助提供假鈔，讓車手信以為真，並在面交地埋伏等候。

警方接著趁鄭姓車手與民眾面交時，員警便一擁而上將車手逮捕壓制，並查扣作案手機2支及假鈔1批，全案警詢後將鄭男依詐欺及違反洗錢防制法罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

霧峰警分局長李建興呼籲，民眾如接到疑似詐騙電話，應保持冷靜並秉持「一聽、二掛、三查證」原則，利用165反詐騙電話查證，避免自身錢財遭歹徒詐取。（編輯：李亨山）1110306

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