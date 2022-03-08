特斯拉與BMW國道撞工程車 事故釀1死2傷

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）國道3號北向63公里大溪段，7日晚間發生一起死亡車禍。BMW、特斯拉轎車撞上工程車，1名工程車人員也被撞擊，當場失去呼吸心跳送醫仍不治，詳細事故原因有待警方進一步調查。

國道公路警察局今天凌晨發布新聞稿表示，勤務指揮中心在昨晚9時51分許接獲通報，在國道3號北向63公里處大溪段有車禍事故，立即派遣巡邏車前往處理，並通知桃園市政府消防局到場協助救護，警消抵達現場發現為BMW及特斯拉 2輛自小客車與1輛國道工程車共3車事故。

警方初步調查，現場為國道工程車人員準備施工，駕駛特斯拉約46歲的江男，使用自動駕駛功能，行經北向63公里路段撞擊內側施工緩撞車，導致特斯拉自小客車橫擺內側中間車道，正在現場施工的25歲俞男見狀，連忙於內側擺設事故交維設施。

警方表示，大約20秒後，另一名40歲江姓男駕駛因未注意車前狀態，開車撞擊正在內側車道擺設交維設施的俞姓施工人員，消防人員到場時俞男已呈現OHCA（到院前心肺功能停止），雖送醫急救仍宣告不治，另2名駕駛分別是手部及頭部受傷，但無生命危險。

警方指出，3車駕駛人經檢測酒測值均為0，事故造成1人死亡、2人受傷送醫，後續將由警方依規定處理。

警方呼籲，駕駛人行車應依速限行駛並隨時注意車前動態，有關輔助駕駛系統是輔助作用，勿在開啓自動駕駛後，雙手離開方向盤做其他事情，仍應手握方向盤注意前方路況，才能緊急應變，避免發生交通事故。若違反規定將依公共危險移送法辦。（編輯：張佑之）1110308