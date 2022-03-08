為500元與夫口角欲尋短 婦害稚女溺斃判13年

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台中市陳姓婦人（左2）因新台幣500元「手尾錢」與丈夫口角，獨自帶2歲女兒負氣離家至苗栗通霄海邊欲輕生，導致女童溺斃身亡；苗栗地方法院8日依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處有期徒刑13年。圖為陳婦110年1月27日遭警方移送苗栗地檢署。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月8日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）台中市陳姓婦人因500元「手尾錢」與丈夫口角，獨自帶2歲女兒負氣離家至苗栗通霄海邊欲輕生，導致女童溺斃身亡。苗栗地院今依成年人故意對兒童犯殺人罪，判婦人有期徒刑13年。

台中市大甲區31歲陳姓婦人去年1月間與丈夫口角後，帶著2歲10個月大的女兒負氣離家揚言輕生，苗栗警消受理家屬報案透過手機定位協尋，會同海巡單位在通霄鎮新埔里海堤尋獲母女，兩人全身濕透。

陳女當時抱著女兒蹲在堤防情緒低落，懷中女兒卻已呈癱軟無意識，經緊急送醫搶救仍宣告不治；檢方相驗解剖女童遺體，認陳女涉犯殺人罪起訴偵辦。

苗栗地方法院今天公布判決指出，被告陳女僅因一時與丈夫口角爭執，在冬季夜間帶女兒一同自海邊走入海中，有不確定殺人故意，造成被害女童溺水身亡，無理剝奪被害女童寶貴生命，嚴重違背兒童權利公約保障兒少生存權之意旨，依刑法殺人罪、兒童及少年福利與權益保障法，判處有期徒刑13年，全案可上訴。

法院指出，婦人因婆婆過世留下的新台幣500元「手尾錢」遺失而與丈夫發生口角，心情低落，110年1月25日下午獨自帶著2歲10個月大的女兒離家外出，隔日在苗栗縣通霄鎮白沙屯附近海岸一同走入海中，導致母女均遭海浪沖倒，跌落海水，再經海浪推送回海邊，造成女童因此溺水窒息。

判決表示，陳女將被害女童抱回堤防附近涼亭內，未 予以急救或向旁人求援，也未及時通知丈夫或家屬，導致女童終因溺水窒息而死亡。

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法院審理時，被告及辯護人稱女童是不慎被海浪絆倒，陳女為拉起女童也被絆倒而短暫昏厥，且因當時精神狀況不佳一時慌張才延誤通報送醫，主張應成立過失致死罪；但法官依解剖鑑定報告及被害女童僅2歲10個月大等情況研判，若非遭母親帶往海中較深處，縱使在沙灘上被絆倒，應不至於發生跌落海中而溺水窒息之結果，被告主張不可採。

法官依據案發後，被告與丈夫及小姑之間對話內容、被告帶女童離家後，將行動電話關機、LINE帳號刪除等各情狀，判斷應屬成年人故意對兒童犯殺人罪犯行，審酌陳女犯後對於案發過程仍多避重就輕之處，無從認定有悔意，惟考量被告無前科，案發時心理狀態處於有尋短意念，並已獲得丈夫原諒，判處有期徒刑13年。（編輯：張銘坤）1110308