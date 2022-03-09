丟背包欲躲盤查 員警識破男子攜毒逮捕送辦

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34歲高姓男子日前企圖把隨身背包丟給友人以躲避警方盤查，員警眼明手快喝令制止，隨即在高男背包中搜出14包偽裝名牌咖啡的毒品，詢後送辦。（翻攝畫面）中央社記者沈佩瑤傳真 111年3月9日

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（中央社記者沈佩瑤新北9日電）34歲高姓男子日前被警方攔下，不斷推拖拒絕配合，甚至企圖把隨身背包丟給友人以躲避盤查，員警眼明手快喝令制止，隨即在高男背包中搜出14包偽裝名牌咖啡的毒品，詢後送辦。

新北市警察局汐止分局今天舉行記者會表示，2月25日員警巡經茄苳路與茄興街口時，見34歲高姓男子形跡可疑而上前盤查，經查發現高男為地檢署核准的強制採驗尿液許可身分，因此打算帶高男回派出所強制採尿。

警方表示，但高男不斷推託有事要跟朋友講，甚至稱自己之前車禍要約人談和解等言拒不配合上車。

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員警察覺高男神色慌張且不時把手伸入隨身背包中，便詢問他是否有攜帶違禁品，高男嘴巴虛應辯稱沒有，下一秒卻把背包往同行友人方向一甩，員警眼尖看到背包內透明塑膠袋裝著的咖啡包，大聲喝令對方不要動。

警方表示，員警將高男帶返所強制採尿後，並查扣其所有的14包Hermes包裝毒品咖啡包，初步篩檢為毒品愷他命陽性反應，全案詢後依違反毒品危害防制條例移送士林地方檢察署偵辦。（編輯：李錫璋）1110309