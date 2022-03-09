男慣竊拾獲鑰匙密謀2個月闖空門 仍難逃法網

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有多項竊盜前科的60歲張姓男子今年1月拾獲他人鑰匙，經長期觀察遺失鑰匙者日常作息後，3月初趁機竊取被害人家中財物，警方多方追查分析，8日將他拘提到案，起獲剩餘贓款新台幣15萬餘元現金及遭竊首飾等。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年3月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）60歲張姓男慣竊於1月時拾獲他人鑰匙，竟因債務纏身起邪念，長期觀察遺失鑰匙者的日常作息後，於3月初趁機竊走被害人家中財物，警方獲報多方追查分析，昨天將他拘提到案。

台北市警察局中山分局今天舉行破案記者會，大直派出所長黃敏表示，3月4日接獲王姓男民眾報案，稱其住家遭不明人士闖空門行竊，損失現金及首飾約計新台幣43萬元，請求警方協助調查。

警方獲報後立即成立專案小組追查，經調閱監視器畫面蒐證，並分析歹徒逃逸路線後，發現有多項竊盜前科的60歲張男涉有重嫌。

據調查了解，張男因無力償還所積欠的銀行債務和房租，1月時恰巧拾獲被害人的家中鑰匙，心生邪念的他便用心觀察被害人住家位置和日常作息，密謀約2個月後，見被害人外出工作，便利用拾獲鑰匙進入被害人家中行竊。

張男犯案後還利用變裝及更換不同交通工具，企圖製造斷點，以避免警方查緝。

但法網恢恢，警方鍥而不捨追查，於昨天在中山區林森北路將張男拘提到案，並起獲剩餘贓款現金15萬餘元及遭竊首飾，經查張男已將部分竊得現金償還銀行債務和房租。

全案詢後將張男依涉竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦並建請羈押。（編輯：張銘坤）1110309