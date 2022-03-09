涉向太陽能業者索賄 台西鄉長林芬瑩夫婦收押

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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣台西鄉長林芬瑩與丈夫丁文彬涉嫌向太陽能業者索賄680萬元，雲林地檢署昨天指揮專案小組帶回林芬瑩等20人，其中林芬瑩夫妻及白手套林姓男子今天遭聲請羈押禁見獲准。

雲林地檢署主任檢察官吳文城今天接受媒體聯訪時指出，檢方獲報林芬瑩夫妻以通過太陽能光電系統業者申請林帶通行權及架空電桿的道路挖掘許可等為對價，透過白手套林姓男子向業者收取新台幣680萬元賄款。

雲林地檢署檢察官蔡少勳指揮法務部調查局彰化縣調查站、雲林縣調查站及中部地區機動工作站組成專案小組，歷經長時間蒐證，專案小組昨天發動傳喚林芬瑩等20人，搜索林芬瑩住家、台西鄉公所等處，現場扣押新台幣170萬元和帳冊等物。

林芬瑩夫婦否認涉案，供稱現場查扣到的現金是新家裝修費，白手套林姓男子和沈姓廠商則坦承涉案。檢方懷疑林芬瑩夫妻說詞，因他們金錢往來甚鉅，金錢來源待釐清。

檢方認為，林芬瑩、丁文彬、沈姓廠商及白手套林姓男子等4人涉嫌貪污治罪條例、公務員財產來源不明及背信罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡或勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，今天向法院聲請羈押禁見。

法院裁定，林芬瑩夫妻和林姓男子羈押禁見，而沈姓男子20萬元交保。（編輯：謝雅竹）1110309