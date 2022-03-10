港商涉掩護陸企招攬IC人才 士檢諭令3嫌交保

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（中央社記者蕭博文台北10日電）檢調獲報，3家位於台北市內湖區的港商涉嫌掩護陸企在台招攬IC人才；士檢昨天實施搜索、約談，複訊後諭令張姓、滕姓、詹姓3名在台辦事處負責人各以新台幣10萬元交保。

涉案的3家港商分別為港商中星微公司、港商芯原公司、港商硅谷公司，業務內容包括IC設計一站式服務平台、電器及機電設備IC設計等。

檢調調查，涉案的3家港商疑為中國企業資金所支持的公司，以港商之名來台設立，雖獲經濟部許可，但僅能從事行政、籌備工作，卻以高價挖角IC人才，違法從事IC研發與測試工作。

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檢調認為，涉案港商違反台灣地區與大陸地區人民關係條例中「大陸地區之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」罪嫌，昨天由士林地檢署國安專組主任檢察官陳彥章統籌指揮，兵分4路搜索，約談被告、證人共11人。

檢察官漏夜複訊至今天凌晨結束，陸續諭令港商中星微公司張姓負責人、港商硅谷公司滕姓負責人、港商芯原公司詹姓負責人各以10萬元交保。（編輯：陳仁華）1110310