更多編輯台推薦新聞：
美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定
產經

美英禁運俄石油天然氣 台灣採購來源分散供應穩定

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼
國際

獨自在俄駐華府大使館前演奏 馬友友：每個人都必須做些什麼

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色
科技

Apple新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起iPad Air有5色

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歐盟擴大制裁俄羅斯 F1賽車手尼基塔在內160人入黑名單
首頁 / 社會

台2線擦撞砂石車 機車騎士及乘客彈飛不治

2022/3/10 10:32（3/10 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
曾姓男子9日下午駕駛砂石車行經台2線108公里處時在路口與機車發生擦撞，機車上一男一女受到劇烈撞擊當場彈飛，經送醫急救後不治。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月10日
曾姓男子9日下午駕駛砂石車行經台2線108公里處時在路口與機車發生擦撞，機車上一男一女受到劇烈撞擊當場彈飛，經送醫急救後不治。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年3月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺新北10日電）曾姓男子昨天下午駕駛砂石車行經台2線108公里處時在路口與機車發生擦撞，機車上1男1女當場彈飛，經送醫急救後不治；警方今天表示，全案訊後將依過失致死罪嫌送辦。

警方初步調查，33歲曾男昨天下午3時許駕駛砂石車，沿台2線往宜蘭方向行駛，行經新北市貢寮區台2線108公里時，在通往三貂角燈塔的產業道路路口與下山的機車發生擦撞。

機車騎士27歲鄭姓男子和乘客26歲褚姓女子受到劇烈撞擊彈飛，鄭男倒臥在護欄外空地，褚女則躺在砂石車旁，2人意識模糊，救護員到場分別將2人送往基隆長庚醫院和澳底保健站急救。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭男一度恢復恢復意識，生命跡象趨於穩定，但昨天下午傷勢惡化，經急救後仍回天乏術，褚女則左臂、雙腳踝及肋骨骨折且肺部有氣胸，轉送基隆長庚醫院，但因傷勢嚴重，在家屬同意下移除呼吸器，於昨天深夜11時1分宣告不治。

曾男向警方表示，看到機車下山時已來不及煞停，經警方實施酒測後，曾男體內沒有酒精反應，警方今天表示，已報請檢察官會同法醫相驗，以釐清案情，全案訊後將依過失致死罪嫌，將曾男移送基隆地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110310

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族