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外媒：俄烏戰爭提供國際助台抗中路線圖 迫北京重擬對台策略
首頁 / 社會

屏東枋寮公務員涉貪瀆 鄉長陳亞麟遭約談搜索

2022/3/10 15:37
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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東枋寮鄉長陳亞麟去年因工程與人事弊案遭檢調傳喚，今天再度傳出因公所內公務員涉貪，遭檢調約談。屏東地檢署表示，搜索陳亞麟住處及辦公室，傳喚8人釐清案情。

枋寮鄉公所秘書蔡明成接受中央社記者電話訪問指出，目前狀況有待進一步釐清。記者追問「有聯繫上鄉長嗎」，蔡明成回應「沒有，鄉長也的確沒有在位置上」，就隨即掛上電話。中央社記者致電陳亞麟，則是未接電話。

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屏東地檢署今天發布新聞稿指出，獲悉陳亞麟等人辦理鄉內相關工程業務疑似涉有貪瀆等不法情事，該案經檢調等單位持搜索票，搜索陳亞麟住處及鄉公所等8處，並傳喚及帶回相關證人等8人，釐清案情中。

去年8月，屏東地檢署偵辦枋寮鄉公所工程和人事弊案，搜索鄉公所並傳喚包括陳亞麟在內等相關人員，屏東地檢署偵訊結果，陳亞麟無保請回，包商等4人聲押。未料今天再度傳出因公所內的公務人員涉貪，陳亞麟又遭檢調約談。（編輯：謝雅竹）1110310

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