涉弊獲交保 枋寮鄉長陳亞麟自認坦蕩但無奈

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屏東縣枋寮鄉長陳亞麟涉鄉公所工程弊案被聲押，屏東地方法院11日諭知以新台幣150萬元交保。陳亞麟12日照預定參加行程，受訪時表示，對於所謂弊案，自己坦蕩蕩、問心無愧。（陳亞麟提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年3月12日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）屏東枋寮鄉長陳亞麟涉及鄉公所工程弊案，遭屏東地檢署聲押後，昨天屏東地方法院諭知150萬元交保。陳亞麟今天出席既定行程受訪表示，自己坦蕩蕩，但也備感無奈。

陳亞麟及黃姓助理昨天被屏東地檢署以共同涉嫌違反貪污治罪條例經辦公用工程收取回扣等罪嫌重大，聲請羈押；屏東地方法院審理後，陳亞麟以新台幣150萬元交保，黃姓助理無保請回。

陳亞麟今天照常參加既定婚宴行程，他接受中央社記者訪問表示，返鄉參選鄉長，很希望枋寮能加速前進，改革時難免得罪一些人「自己坦蕩蕩、問心無愧」。

對於檢方偵辦動作，陳亞麟表示，案情涉及偵查不公開無法說明，但這件案子檢調查了1年多，7個多月前搜索1次，上次被傳喚後無保請回，黃姓助理被聲押；這次又再被搜索1次，沒有查到他有金流卻竟然聲押，還以150萬元這麼高的交保金額交保，讓他備感無奈。

陳亞麟在獲交保後，今天凌晨在臉書（Facebook）發文「改革的道路總是會充滿重重阻力，如同逆風而行，我一定會用畢生的努力，來回報所有栽培與鼓勵我的鄉親朋友們」。

36歲的陳亞麟為無黨籍，2018年以清新、高學歷的新人形象當選枋寮鄉長，成為全國最年輕的鄉長。（編輯：孫承武）1110312