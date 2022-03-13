北市情侶搭捷運逮攝狼 警授一護二移三呼叫自保

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（中央社記者黃麗芸台北13日電）北市一對情侶日前搭捷運遇「攝狼」，男友驚覺女友裙底風光遭偷拍後報警送辦。捷警今天表示，近2年捷運偷拍案逾半數都發生於電扶梯，呼籲謹記「一護二移三呼叫」自保。

台北市警察局捷運警察隊第一分隊長羅俊民今天表示，第一分隊警員盧炘楷、張琪翊今年2月3日於捷運車廂執勤時，當天下午1時53分接獲勤務指揮中心通報有女子遭偷拍，立即趕赴處理。

經調查了解，被害施女和男友自台北車站搭捷運至北投站，其男友在快到站期間察覺鄰座男子行為怪異，疑似偷拍女友裙底，現場獲得對方同意後觀看其手機內的錄影畫面，確實有施女遭偷拍不雅畫面，立即報警處理。

捷警隊隨後調閱相關監視影像，並檢視犯嫌手機畫面，證據確鑿後，將全案移交轄管市警局北投分局依妨害秘密罪接續偵辦。

根據捷警隊統計資料顯示，近2年受理妨害秘密案件共計73件，發生場所以電扶梯的37件、占50.7%居冠，其次為大廳層的10件、占13.7%，以及站體進出口的9件、占12.3%。

常見偷拍犯罪手法，捷警隊指出，犯嫌常利用搭乘電扶梯上下時的角度落差，以及車廂內被害者坐在椅上及上廁所門縫空隙時機，趁對方一時不察偷拍其裙底、胸部或如廁影像。

捷警隊表示，針對這類案件已特別利用大數據分析犯案熱點時段、地點，並規劃16個重點站體進行守望及車廂巡邏勤務，加強累犯建檔、辨識並加強犯罪預防宣導等防制作為。

此外，也結合捷運公司保全、站務人員、轄區分局及綿密監視系統，建構完善治安維護網絡，迅速攔截破獲捷運系統偷拍、性騷擾案件。

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捷警隊提醒，捷運痴漢勿心存僥倖，涉性騷擾罪者最高可處2年有期徒刑，妨害祕密罪最高更可能處3年有期徒刑；另，民眾搭乘捷運電扶梯時，應注意後方有無可疑對象持手機等物貼近偷拍，若在車廂內遇可疑人貼近等異常舉動時，應設法遠離觀察其是否跟隨續犯。

同時，民眾應謹記「一護二移三呼叫」步驟，首先「用隨身物品保護隱私部位，防範有心人士有機可乘」，其次，「快步移動至捷運保全或各站詢問處求助」，以及「按壓車廂內緊急對講機求救或呼叫站務、保全人員或捷運警察到場處置」，以確保自身安全。（編輯：陳仁華）1110313