男大生空著駕駛座從副駕位開車 遭警開單舉發

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）高雄一名大三男學生空著汽車駕駛座，竟坐在副駕位單手單腳跨過中間開車。警方今天表示已通知這名同學到案說明，確有危險駕車行為，已通知轄區員警以危險駕駛行為製單舉發。

近日有民眾以「震撼！比特斯拉還猛的自動駕駛！！」為標題在社群網站Dcard發文，指稱有民眾在開車時空著汽車駕駛座，卻坐在副駕座位單手單腳跨過中間開車，還把車輛開上高架道路。

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高雄市政府警察局仁武分局今天訊息說明，調查後通知疑似違規的這名楊姓大三男學生（21歲）到案說明，男大生坦承自己就是影片中的違規駕駛，是在3月8日行經鼓山區時坐在汽車副駕以單手開車，警方查證屬實後，已通知轄區鼓山分局以危險駕駛行為製單舉發。

警方呼籲，危險駕車行為觸犯「道路交通管理處罰條例」，最高可處新台幣2萬4000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；若發生事故，可對肇事者吊銷駕駛執照，民眾切勿以身試法。（編輯：陳仁華）1110314