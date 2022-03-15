屏東枋寮火葬場員工涉貪 2臨時員聲押獲准

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）台灣屏東地方檢察署偵辦枋寮鄉殯葬管理所火化場員工涉貪瀆案件，昨天傳喚11人到案說明，訊問後許姓與吳姓臨時員聲押獲准，另5人各以新台幣3萬至5萬元交保候傳。

枋寮鄉長陳亞麟接受中央社記者訪問指出，遭到羈押的許姓與吳姓臨時員，都是殯葬管理所內10年以上的資深員工，平常工作負責推棺木入火化場，目前案情正在釐清中。

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台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿指出，偵辦枋寮鄉殯葬管理所火化場員工涉貪案件，昨天持搜索票至辦公室等8處搜索，查扣相關證物，傳喚11人到案釐清案情，經訊問後，認為許姓與吳姓男子2人共同涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第3款對於職務上行為收受賄賂罪嫌重大，且所犯為5年以上重罪，另有事實足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，有羈押必要，今天凌晨向屏東地方法院聲請羈押禁見，中午裁准。

另外，檢方認被告王男、謝男、陳男、盧男、古男，因涉嫌違反貪污治罪條例第11條第2項不違背職務交付賄賂罪嫌重大，分別諭知被告王男與謝男以新台幣5萬元交保候傳；陳男、盧男、古男則分別以3萬元交保候傳。（編輯：郭諭儒）1110315