情人詐騙搭時事假冒烏克蘭軍官 婦人險失10萬

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嘉義68歲婦人（右）日前在LINE交友軟體認識自稱在烏克蘭擔任軍官的男子，佯稱等俄羅斯戰爭結束後要來台與婦人長相廝守，誆騙婦人先匯款新台幣10萬元資助，幸郵局行員與警方及時制止。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）外國情人詐騙手法搭上烏俄戰爭，男子假冒烏克蘭軍官誆騙嘉義68歲婦人匯款新台幣10萬元，郵局行員發覺詐騙，通知員警勸醒婦人，放棄匯款。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，68歲婦人日前在LINE交友軟體認識1名自稱在烏克蘭擔任軍官的男子，佯稱等俄羅斯戰爭結束後要來台與婦人長相廝守，但目前缺錢用，要求先匯款新台幣10萬元資助。

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中埔分局中埔派出所長沈琮閔告訴中央社記者，婦人不疑有他，14日下午2時許依詐騙集團指示前往中埔郵局匯款，郵局行員在詢問被害人匯款目的時，馬上知道婦人被騙了，立即通報員警前往了解。

沈琮閔說，經員警詳細說明外國情人的詐騙手法，婦人才清楚自己被騙了，好在錢還沒匯出；近日詐騙手法多元，常搭上戰爭等時事讓人信以為真，呼籲民眾如遇疑外國軍人或工程師、醫師等專業人士，透過臉書或交友APP搭訕，請謹慎小心。（編輯：謝雅竹）1110316