消防員徐國堯免職釋憲案 許宗力蔡烱燉迴避

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（中央社記者劉世怡台北16日電）司法院今天公告，憲法法庭審理消防員徐國堯免職釋憲案，因涉及司法權與行政權、考試權間的權限分配爭議，身兼司法院正副院長的大法官許宗力、蔡烱燉依法迴避審理。

徐國堯與張姓消防員於民國101年間認為「勤一休一」超時服勤不合理，申請調整勤務時間為每天8小時，並陞任為組員或科員的行政處分，並請求給付超時服勤加班費或補休假，均遭否准，提起複審及行政訴訟，均遭駁回。2人向大法官聲請釋憲。

大法官於108年11月29日做出釋字第785號解釋，警消等業務性質特殊的公務員勤休方式及服勤超時補償等規定，因規範不足而違反憲法服公職權及健康權，相關機關應於3年內修正。

徐國堯另因發起捍衛消防員工作權益遊行活動，103年間被記42支申誡後遭免職，打行政訴訟敗訴確定。徐國堯認為消防局依警察人員人事條例等規定將他解聘有牴觸憲法第7條、第16條及第18條規定的疑義，106年8月間向大法官聲請釋憲。憲法法庭預定於3月29日下午召開言詞辯論庭。

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由於本件是關於警察人事條例第31條第1項第11款規定之免職事由是否違憲的爭議。爭點因涉及司法權與用人機關（行政權）以及用人法制機關（考試權）間的權限分配爭議問題，司法院憲法法庭今天公告，身兼司法院正副院長的大法官許宗力、蔡烱燉依法迴避審理。

無獨有偶，另件台北高等行政法院法官針對公務人員懲戒與懲處相關規定（年終考績丁等免職）聲請釋憲，憲法法庭預定於3月29日上午進行言詞辯論，司法院憲法法庭已於11日以涉及司法院、考試院與行政院之間權限分配爭議問題，公告許宗力、蔡烱燉依法迴避審理。（編輯：張銘坤）1110316