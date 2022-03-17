國道1號台中路段5車追撞 6人受傷送醫
2022/3/17 11:35（3/17 12:21 更新）
國道1號南下181公里處台中路段17日上午發生5輛車追撞事故，消防局獲報到場將受困民眾救出。（台中市消防局）中央社記者蘇木春傳真 111年3月17日
（中央社記者蘇木春台中17日電）國道1號南下181公里處台中路段，今天上午10時餘發生5輛車追撞事故，2人受困車內，消防局獲報到場搶救，將受困民眾救出，共6人受傷送醫，詳細事故原因待國道警方調查釐清。
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台中市消防局今天發布新聞訊息指出，今天上午10時3分獲報，國道1號南下181公里台中市南屯區路段，有多輛車追撞事故，且有民眾受困，派遣協和、西屯、黎明與水湳分隊，出動消防車2輛、救護車4輛、器材車1車，與消防人員15名到場搶救。
消防人員表示，事故現場為5輛自小客車追撞，還有1男1女受困在車內，隨後已順利救出，總計6人送往澄清醫院中港院區、台中榮民總醫院救治，事故原因國道警方正調查釐清。（編輯：卞金峰）1110317
國道1號南下181公里處台中路段17日上午發生5輛車追撞事故，一男一女受困在車內，消防人員獲報到場將受困民眾救出送醫。（台中市消防局）中央社記者蘇木春傳真 111年3月17日
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