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澎湖杭灣潛水意外 女子死亡

2022/3/18 21:12（3/18 21:21 更新）
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海巡署金馬澎分署第七岸巡隊指出，岸巡鎖港巡邏站人員18日晚間在杭灣岸際執行巡邏勤務時，發現一輛無人機車，由於天色漸昏暗，隨即在附近執行小區域巡查，於岸際發現一具浮屍，死者身著潛水衣、頭戴潛水鏡、身上並無其他明顯外傷，經查為27歲陳姓女子。（第七岸巡隊提供）中央社 111年3月18日
海巡署金馬澎分署第七岸巡隊指出，岸巡鎖港巡邏站人員18日晚間在杭灣岸際執行巡邏勤務時，發現一輛無人機車，由於天色漸昏暗，隨即在附近執行小區域巡查，於岸際發現一具浮屍，死者身著潛水衣、頭戴潛水鏡、身上並無其他明顯外傷，經查為27歲陳姓女子。（第七岸巡隊提供）中央社 111年3月18日
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（中央社澎湖縣18日電）澎湖知名的杭灣潛水海域，今天晚間傳出一起潛水意外，一名陳姓女潛水客被岸巡與警方發現時已死亡，真正原因報請檢方相驗。

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金馬澎分署第七岸巡隊發布新聞指出，晚間近6時許，岸巡鎖港巡邏站在杭灣岸際巡邏勤務時，發現一輛無人機車，由於天色漸昏暗，在附近執行小區域巡查，在附近岸際發現一具浮屍，已明顯死亡。

岸巡分別通報警方與友軍前往協處，發現死者身著潛水衣、頭戴潛水鏡、身上並無其他明顯外傷，並在岸際發現有死者外套、拖鞋與車上物品，證實死者是27歲的陳姓女子，並通知死者家屬到場前來指認，全案將交由檢察官作進一步相驗。（編輯：黃世雅）1110318

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