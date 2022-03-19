昔塗鴉輕軌遭送辦 藝術家噴漆民宅玻璃又被逮

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22歲王姓男子熱衷塗鴉藝術，因希望自己作品被看見，竟趁夜間無人注意時前往高雄中華三路某棟整修中房屋噴漆塗鴉，警方接獲屋主報案循線逮人，訊後依刑法毀損罪將王男移送高雄地檢署偵辦。（高雄市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月19日

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄市警方接獲林姓屋主報案指3樓玻璃遭人噴漆，警方逮捕王姓男子「DWANG」到案，查出他曾塗鴉輕軌車廂。他供稱自覺作品可愛想被人看見，全案依毀損罪送辦。

高雄市政府警察局新興分局今天中午向中央社記者表示，17日上午9時多接獲林姓屋主報案指，中華三路某棟整修中房屋3樓玻璃遭不明人士噴漆，員警組成專案小組調閱監視器，循線掌握噴漆男子所使用的交通工具，前往住處通知到案。

警方調查，22歲王男為常在高雄快閃創作的台灣塗鴉藝術家「DWANG」，他民國108年曾和朋友在前鎮機廠的高雄輕軌車廂外噴漆塗鴉遭逮捕，事後遭依毀損罪跟無故侵入住居罪送辦，但已低調和解。

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王男向警方供稱，因為覺得自己的作品很可愛，「想被人看見」，且又認為房屋無人使用，才會趁夜間無人注意時前往噴漆，以此展現自身創作理念。警方詢後依刑法毀損罪移送高雄地檢署偵辦。

新興分局也呼籲，雖然王男是為表現自身創作理念噴漆，但並未取得屋主同意，此舉易造成他人不滿，也涉刑法毀損罪。呼籲民眾切勿隨意噴漆，若要展現自身創意理念應找尋有意合作的屋主，徵詢同意後再從事相關創作。（編輯：郭諭儒）1110319