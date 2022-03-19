更多編輯台推薦新聞：
逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家
國際

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵
產經

央行升息如何影響民眾荷包？房貸、理財族須知4關鍵

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／北市文山區公寓外牆剝落 大批水泥磁磚掉落砸壞車輛
首頁 / 社會

昔塗鴉輕軌遭送辦 藝術家噴漆民宅玻璃又被逮

2022/3/19 15:12（3/19 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
22歲王姓男子熱衷塗鴉藝術，因希望自己作品被看見，竟趁夜間無人注意時前往高雄中華三路某棟整修中房屋噴漆塗鴉，警方接獲屋主報案循線逮人，訊後依刑法毀損罪將王男移送高雄地檢署偵辦。（高雄市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月19日
22歲王姓男子熱衷塗鴉藝術，因希望自己作品被看見，竟趁夜間無人注意時前往高雄中華三路某棟整修中房屋噴漆塗鴉，警方接獲屋主報案循線逮人，訊後依刑法毀損罪將王男移送高雄地檢署偵辦。（高雄市新興警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄19日電）高雄市警方接獲林姓屋主報案指3樓玻璃遭人噴漆，警方逮捕王姓男子「DWANG」到案，查出他曾塗鴉輕軌車廂。他供稱自覺作品可愛想被人看見，全案依毀損罪送辦。

高雄市政府警察局新興分局今天中午向中央社記者表示，17日上午9時多接獲林姓屋主報案指，中華三路某棟整修中房屋3樓玻璃遭不明人士噴漆，員警組成專案小組調閱監視器，循線掌握噴漆男子所使用的交通工具，前往住處通知到案。

警方調查，22歲王男為常在高雄快閃創作的台灣塗鴉藝術家「DWANG」，他民國108年曾和朋友在前鎮機廠的高雄輕軌車廂外噴漆塗鴉遭逮捕，事後遭依毀損罪跟無故侵入住居罪送辦，但已低調和解。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王男向警方供稱，因為覺得自己的作品很可愛，「想被人看見」，且又認為房屋無人使用，才會趁夜間無人注意時前往噴漆，以此展現自身創作理念。警方詢後依刑法毀損罪移送高雄地檢署偵辦。

新興分局也呼籲，雖然王男是為表現自身創作理念噴漆，但並未取得屋主同意，此舉易造成他人不滿，也涉刑法毀損罪。呼籲民眾切勿隨意噴漆，若要展現自身創意理念應找尋有意合作的屋主，徵詢同意後再從事相關創作。（編輯：郭諭儒）1110319

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族