邢泰釗呼聲高 檢察總長提名咨文最遲4月初送立院

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高檢署檢察長邢泰釗創下檢察總長票選推薦史上最高得票紀錄，可望獲提名為新任檢察總長人選。（中央社檔案照片）

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（中央社記者溫貴香台北20日電）高檢署檢察長邢泰釗接任檢察總長呼聲高，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，總統提名咨文最遲4月7日前必須送到立法院，咨請立法院行使同意權。

檢察總長江惠民即將卸任，檢察官協會舉辦新任檢察總長推薦票選活動，開票結果16日出爐，邢泰釗得票過半拿下最高票，寫下檢協會辦理檢察總長票選推薦史上最高得票紀錄。

民進黨立法院黨團總召柯建銘接受中央社訪問表示，江惠民任期到5月7日止，依照法院組織法第66條規定，最高檢察署檢察總長於任滿前一個月，總統必須將提名咨文送到立法院；因此，總統咨文最遲必須4月7日前送到立法院秘書處，咨請立法院行使同意權，他估計3月底、4月初提名咨文會送到立法院。

黨政高層也表示，邢泰釗辦案備受肯定，創下檢協會辦理檢察總長票選推薦史上最高得票紀錄，可望獲提名為新任檢察總長人選。

邢泰釗為私立中國文化大學法律研究所碩士，民國74年司法官特考及格，司法官訓練所24期結業，歷任雲林、屏東、高雄等地檢察長，後升任金門高分檢、花蓮高分檢檢察長、法務部政務次長、台北地檢署檢察長。

法院組織法規定，檢察總長由總統提名，經立法院同意任命之，任期4年，不得連任。（編輯：林克倫）1110320