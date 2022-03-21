台高檢辦活動獲贊揚 邢泰釗接檢察總長呼聲高

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（中央社記者劉世怡台北21日電）台灣高檢署今天舉辦「犯保工作指引新書發表」等活動，政委羅秉成讚揚檢察長邢泰釗，法務部長蔡清祥說，好像是邢泰釗的工作總結報告。因此邢泰釗接任檢察總長呼聲高更受矚目。

檢察總長江惠民將於5月卸任，檢察官協會舉辦新任檢察總長推薦票選活動，開票結果2月16日出爐，邢泰釗得票過半拿下最高票，寫下檢協會辦理檢察總長票選推薦史上最高得票紀錄；前5名依姓氏筆畫排序分別朱兆民、邢泰釗、林邦樑、張斗輝、蔡碧玉。檢察總長由總統提名經立法院同意任命，總統應於檢察總長任滿前1個月，向立法院提出檢察總長人選。

台灣高等檢察署第三辦公室今天下午連續舉辦4場活動，分別是「智財分署偵查庭及相關設施啟用」、「科技偵查中心揭牌」、「台灣更生保護會捐贈銅雕藝品司法之秤啟用」以及「犯保、更保工作指引新書發表會」，並邀請行政院政務委員羅秉成、法務部長蔡清祥、立法委員王婉諭、中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君等人參與。

蔡清祥致詞指出，「這好像是邢董事長（邢泰釗）的工作總結報告」，證明邢泰釗這段時間，所投入的心力及工作的成果，不但把工作環境做大幅度的改善，舊式建築經邢泰釗等人努力，煥然一新。

羅秉成致詞提及，邢泰釗不時會跟他討論，並告知打算怎麼做，例如這次犯罪被害人保護法能夠大幅修正，除了法務部保護司長之外，邢泰釗（也為犯罪被害人保護協會、台灣更生保護會董事長）更是重要的推手；邢泰釗任內確實把犯保及更保這二個組織做得更好，現在又各推出一本工作指引，透過文字再加上教育訓練，工作人員、社工等將來應該不會有斷層出現。

邢泰釗致詞時指出，更保、犯保工作指引是建立SOP傳承經驗，尋求各分會做法的一致性、同質性以提高專業效能，他不希望製作出來的2本工作指引，最後變成無疾而終，希望未來人員進用時，利用這本書內容考試，志工也要熟讀這些書，民眾也可以看這些書來監督犯保及更保。

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王薇君致詞提及，10年前因為2歲男童王昊遭虐死事件，她成為被害人家屬（姑姑）身分，她深深了解被害人家屬的無助，甚至走上街頭陳情抗議，話鋒一轉哽咽表示，感謝蔡清祥及邢泰釗至今幫助，她自己個性急，好在可以即時對話，讓她可以幫助當下無助的被害人家屬。

新聞稿指出，3月10日行政院院會正式通過「犯罪被害人保護法」修正草案，法案名稱修正為「犯罪被害人權益保障法」，由以往的「補償」與「保護」提升為強調人性尊嚴與同理心，隨著犯保制度的改革精進，犯保協會也將持續以「有溫度的連結」為基礎，以「即時關懷、一路相伴」的精神，陪伴馨生人（犯罪被害人或家屬）一起走過生命的低谷。（編輯：李錫璋）1110321