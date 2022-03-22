台中男子遭動用私刑跪人行道 警逮9人到案

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市賴姓男子疑涉性侵女子致對方墜樓身亡，遭人動用私刑毆打成傷，並跪在人行道上，台中市警方今天凌晨將梁姓主嫌等9人查緝到案，追查相關糾紛及毆打原因。

台中市網路社群深夜流傳一部影片，賴男臉上流著血跪在人行道上，對著拍攝者自稱，因為性侵一名女子導致對方墜樓身亡，並承諾會到死者靈堂道歉及向警方自首。

台中市警察局第六分局市政派出所今天表示，昨天清晨日5時35分許，接獲醫院急診室24歲賴姓男子報案指稱遭人毆打情事，警方立即組成專案小組，鎖定涉案車輛及犯嫌，連夜將梁姓主嫌等9人追緝到案，依法嚴辦。

警方初步了解，賴男疑與人有糾紛而遭毆打成傷，經送往醫院急診室包紮治療，無生命危險；警方獲報到場，為深入釐清案情，立即報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

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警方擴大調閱監視器後，鎖定27歲梁姓主嫌等人及涉案車輛，警方說，經漏夜追查，於今天凌晨將梁嫌等9人查緝到案，對於有關糾紛毆打原因是否另有隱情，由警方深入追查中，詢後將依傷害、妨害秩序、妨害自由等罪移送法辦。

第六分局分局長蔡元戎表示，私刑正義，法令不容，遭受不法侵害，應即報警處理，警方對於犯罪行為絕不寬貸，必定以台中市民安全為己任，絕對不允許不法行為挑戰公權力，誓言將不法分子用最快速度繩之以法，維護市民安心生活環境。（編輯：郭諭儒）1110322