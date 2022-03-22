78歲翁騎機車逆向誤闖國1遭撞死 妻否認夫失智

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄22日電）國道1號南向348.9公里高雄段昨晚發生死亡車禍，七旬李姓機車騎士從岡山交流道上匝道逆向往北行駛，結果和自小客車對撞當場身亡。李妻表示丈夫無失智，不明白為何誤闖國道。

國道公路警察局第五公路警察大隊今天上午說明，78歲李姓機車騎士昨天晚間由岡山交流道騎上匝道後，就一路逆向往北行駛，結果在行經國道1號南向348.9公里內側車道處時，和38歲莊姓男子駕駛的自小客車正面撞上，李翁噴飛當場身亡。

第五公路警察大隊表示，警方到場後對自小客車駕駛莊男實施酒測，酒測值為0；李翁酒測結果仍待法醫抽血相驗釐清。莊男和乘客楊姓女子皆未受傷。

李翁妻子到案後表示，昨天晚間8時多和丈夫在高雄市三多路附近聚會後分開，不清楚他為何會騎車誤闖國道，平時也沒有失智情形。

不過，整起事故占用3線車道，一度管制封閉造成回堵2公里，直至今天凌晨0時許才處理完恢復通行。

第五公路警察大隊呼籲，行人、機車和腳踏車騎士行經高速公路匝道路口務必看清楚避免誤闖，若不小心誤闖也應在安全處所等待，並在報案後等待警方到場協助處理。（編輯：陳仁華）1110322