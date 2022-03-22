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停電事故近期頻傳 高檢署召開專案會議

2022/3/22 13:11
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（中央社記者蕭博文台北22日電）針對近期發生303大停電等事故，高檢署今天下午將召開專案會議，邀集轄內有重要能源設施的地檢署與會，加強縱向、橫向聯繫，並宣示對不法案件從嚴從速偵辦，安定民心。

興達發電廠3日開關場事故釀全台大停電，波及549萬戶；桃園國際機場第二航廈電力設施11日晚間遭人為破壞而跳電；高雄市楠梓變電所15日則因鳥擊造成大社區、燕巢區約2000戶停電。

針對近期發生多起停電事故，台灣高等檢察署檢察長邢泰釗下午將親自舉行專案會議，邀集偵辦303大停電案的橋頭地檢署、偵辦桃機電纜遭破壞案的桃園地檢署，以及轄區內有重要能源設施的地檢署參加。

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高檢署官員說，專案會議主要目的在了解各地檢署偵辦此類案件的困難與需求，以及是否需要中央部會協助，高檢署將扮演協調角色，為檢察官尋求辦案支援，並成立聯繫平台，加強縱向、橫向聯繫。

官員說，專案會議擬針對偵辦此類案件的偵查技巧給予提示，包括必要時調閱監視器畫面釐清供電事故發生原因，也將宣示各地檢署將從嚴從速偵辦停電異常案件，以安定民心。（編輯：方沛清）1110322

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