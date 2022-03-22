台電嘉義配電中心驚爆命案 嫌疑人曾是棒球國手

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台電嘉義區營業處配電中心男員工陰經龍（中）22日上午疑與台電合作業者張女談判分手時，涉嫌持水果刀刺殺，張女身中數刀送醫不治，警方到場時，陰男仍停留在現場，立即被警方逮捕。（翻攝畫面）中央社記者黃國芳傳真 111年3月22日

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）台電嘉義區營業處配電中心男員工陰經龍今天疑與台電合作業者張女談判分手時，涉嫌持水果刀刺殺張女；台電嘉義區營業處證實陰男曾是棒球國手，也參加過台灣電力棒球隊。

警方表示，現年56歲的陰經龍為台電嘉義區營業處配電中心員工，與台電合作的業者、現年51歲張女原本是交往中的男女朋友，最近2人正在談論分手。

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警方指出，陰男、張女於上午9時22分許，在台電嘉義配電中心疑似又為了分手問題爭論，陰男涉嫌持水果刀刺殺張女，張女身中數刀，送醫不治。警方趕到現場逮捕陰男，並查扣凶器為15公分長的水果刀。

台電嘉義區營業處副處長顏國俊今天證實陰經龍曾經是棒球國手，也曾經是台灣電力棒球隊的成員。據台灣棒球維基館資料，56歲陰經龍在少棒時期投、打方面，表現都很突出，曾赴美參加威廉波特少棒錦標賽，順利奪下世界冠軍，後來也入選國家青棒代表隊，當兵退伍後加入台電棒球隊，便一直在台電服務，至今已30餘年。（編輯：陳仁華）1110322