新北男子疑嫌吵持球棒打死家狗 被函送檢方偵辦

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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市瑞芳某民宅日前發生徐姓男子疑嫌飼養的狗太吵，涉持球棒將狗毆打致死，新北動保處接獲通報查訪，警方將徐男函送檢方偵辦，徐男恐將面臨2年以下有期徒刑或拘役等刑責。

動保處今天發布新聞稿指出，接獲通報後即會同警察到徐姓男子住家訪查，徐男與家人共同飼養2隻狗，家人上班時，他就負擔起照顧責任，案發當天疑因其中1隻狗過於吵鬧，徐男隨手拿起家中球棒涉猛敲狗的頭部致死。

徐男涉將狗打死後，將牠裝入黑色塑膠袋中，帶到附近山上樹林處丟棄。妻子下班回家發現狗不見，另1隻狗躲至牆角害怕發抖，徐男在妻子追問下坦承把狗打死棄置山中。妻子於是與子女上山尋回狗的屍體，並送往某寵物禮儀社火化。

動保處表示，警方完成事證整理與筆錄後，將徐男函送檢方偵辦。依據動物保護法規定，宰殺動物將面臨可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金的刑責。

動保處指出，為確保徐男家中另1隻狗的安全，已將這隻狗送往徐男其他親友家飼養，同時依動保法規定，責令徐男日後不得飼養及認養寵物，避免日後再有憾事發生。（編輯：戴光育）1110323